LIVE Errani-Zheng 0-6 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | la testa di serie numero 6 si aggiudica nettamente il primo set

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia i secondo set, con laa servire per prima: serve una scossa alla, forza Sara! 0-6non fallisce ed infligge un pesante passivo allandosi ilset. 15-40 Risposta di rovescio della cinese, con la giudice di sedia che scende a controllare il segno: due set point per la. 15-30 PALLA CORTA BELLISSIMA DELLA. 0-30 Smorzata perfetta della. 0-15 Out il dritto dellaserve per rimanere nel set. 0-5 In corridoio la risposta dial servizio: si va al cambio di campo sul punteggio di 5-0 in favore della. 40-15 Rovescio incrociato della cinese che pizzica la linea: due occasioni per andare sul 5-0. 30-15 Servizio incisivo della, con lache ‘stecca’ la risposta di dritto.