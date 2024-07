Il romanzo a puntate è nel giornale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Leggere un– anzi tre romanzi – sulle pagine del quotidiano. Da giovedì 1° agosto grazie a una collaborazione del gruppo Monrif con la casa editrice Mondadori, QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno daranno la possibilità di leggere atre volumi. I romanzi sono stati selezionati in modo da poter soddisfare gusti letterari diversi e anche età diverse, dagli adulti ai bambini. I libri scelti sono L’isola dei morti di Valerio Massimo Manfredi, uscito in volume nel 2002, per chi ama ilstorico; Il rosso attira lo sguardo. Quattro stagioni di relazioni pericolose di Margherita Oggero, pubblicato nel 2008, per gli amanti del genere mistery, e Susanna Scontrosa e il diabolico piano di Thibault Bérard, con le illustrazioni di Clément Devaux, pubblicato in volume quest’anno e dedicato appunto ai più piccoli.