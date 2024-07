È morto Vincenzo Bonfissuto il re siciliano dei lievitati amato anche da Fiorello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Lutto nel mondo della pasticceria. Èa soli 43 anni l’imprenditore e pasticcere. Popolarissimo non solo in Sicilia, era originario di Canicattì, main tutta Italia per i panettoni e le colombe pasquali. Insieme al fratello Giulio aveva aperto una florida industria dolciaria a partire dalla “Desserteria” a Canicattì.sarebbea causa di un arresto cardiaco mentre si trovava in trasferta a Bologna.conosceva il pasticcere tanto da averneparlato in una delle puntate di “Viva Rai2”. Nel profilo instagram della “Desserteria” ci sono diversi scatti dello showmanmentre addenta un panettone. “Canicattì, piange l’improvvisa e prematura scomparsa di