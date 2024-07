Così la fibra ottica fa bene all' economia | i vantaggi per cittadini e imprese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) L' infrastrutturazione del nostro paese passa anche tramite lae in particolare quella che è chiamata Fiber to the Home (FTTH), una rete ad altissime prestazioni. Questa infrastrutturazione permette di avere dei grandiperie per legrazie a connessioni veloci dalle latenze molto basse. L'importanza della rete FTTH è molto elevata per l', in quanto sempre più servizi o anche industries, hanno bisogno di connessioni veloci e con basse latenze, cosa che solo il FTTH è in grado di fornire ora. L'Italia, per completare il piano, ha deciso di puntare grandi investimenti, anche il supporto del settore pubblico per raggiungere quelle aree del paese dove vi sarebbe il fallimento del mercato.