Accadde oggi 28 luglio | Ron Flowers ed altre ricorrenze 

(Di domenica 28 luglio 2024) 28: Ronedricorrenze Scrive Stefano Boldrini nel libro ‘Inghilterra all’ultimo stadio’ (presentato di recente in vari comuni italiani): “Le notti di Wolverhampton illuminarono il giornalista francese Gabriel Hanot, un passato importante da calciatore e direttore de L’Equipe negli anni Cinquanta. Definito un ‘visionario’ dai suoi biografi, Hanot inventò la Coppa dei Campioni, prendendo come modello la Mitropa Cup nel periodo precedente la Seconda guerra mondiale”. Anche Federico Buffa ne parlò raccontando -inoltre- George Best. Il 281934 era nato Ron: iridato nel 1966, con i ‘Lupi’ festeggiò tre campionati (il primo da riserva), una FA Cup e due Supercoppe inglesi. Compie ottant’anni Franz Hasil, campione d’Europa e del mondo con il Feyenoord nel 1970.