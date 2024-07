300mila in un solo giorno Raul che schiaffo a tutti | dopo Temptation Island è lui il re dei social

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) Balzo in avanti impressionante per il fidanzato uscito dada. Il programma di Filippo Bisciglia ha regalato una popolarità enorme ai suoi protagonisti, ma più dia lui. Qualcosa di veramente straordinario, che non si era visto neanche negli anni passati. Si parla di cifre record, che fanno di lui uno dei personaggi del momento, e probabilmente anche della prossima stagione televisiva.alla riscossa. Nonostante la delusione per essere stato scaricato davanti a tutta Italia dalla sua fidanzata Martina, il giovane e tenebroso concorrente può contare sul grande sostegno del pubblico. Lo si era già capito dai commentinel corso delle puntate. Ma adesso lo certificano anche i numeri. Leggi anche: “Ora vi dico che lavoro faccio”., svelato il mistero sui “sei stipendi al mese” “in un”.