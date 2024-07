Vocalelli | La partenza di Zielinski? Il Napoli ha perso delle certezze in quella zona di campo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 luglio 2024): ”Si è sottovalutata ladi: ilhaindi. Brescianini è un buon rinforzo, ma non so se basterà” Nel corso della trasmissione “Bordo– II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Alessandro, giornalista, con alcune osservazioni interessanti riguardo al: “A me sembra che la difesa delsia già stata ultimata. La squadra dovrà giocare solo una partita a settimana, quindi non servono troppi giocatori in rosa. Hermoso potrebbe essere un elemento di completezza, ma la maggiore garanzia è Antonio Conte”. Su Conte: “Viene spesso descritto come un allenatore che chiede il massimo dal punto di vista atletico e fisico, e che mette sotto pressione i giocatori.