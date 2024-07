Virtus l’ingaggio di Tucker è a un passo Zanetti | Resto a Bologna fino al 2026

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella giornata di oggi ladovrebbe ufficializzaredell’esterno ex Venezia Rayjon. Il condizionale è d’obbligo perché l’opzione che la V nera ha inserito nell’intesa già raggiunta con il giocatore prevedeva che potesse essere esercitata una uscita entro la mezzanotte di ieri.alla tarda serata non è arrivata nessuna disdetta negli uffici dell’Arcoveggio per cui nella sede bianconera regnava un cauto ottimismo sul fatto che la guardia statunitense non avesse trovato nessuno spazio in Nba e quindi avesse accettato definitivamente la chiamata della V nera. Con lui si chiude, almeno momentaneamente il mercato, con questo roster che affronterà almeno la prima parte della stagione per poi apportare eventuali correttivi.