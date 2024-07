Trattativa Osimhen-PSG Cammaroto | L’unica contropartita che potrebbe piacere al Napoli è quella di Skriniar

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) Il presidente De Laurentiis punta a 100 milioni per il nigeriano, ma solo l’inclusione disbloccare l’affare con il PSG. Nel turbinio delle trattative di mercato estivo, uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Victor. Il, forte di una stagione incoraggiante sotto la guida di Antonio Conte, si trova al centro di una serie di manovre chero definire il futuro del bomber nigeriano. Emanuele, esperto di mercato e ospite di “magazine Live” su Radio Punto Zero, ha fornito alcuni dettagli cruciali su come il club partenopeo sta gestendo la situazione. “Ilha un valore aggiunto straordinario in questa stagione perché Antonio Conte è il top player degli azzurri e i sorrisi di Castel di Sangro è il segnale di un gruppo felice e motivato.