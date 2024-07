The Boys | in arrivo una serie prequel e novità da Soldier Boy

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 27 luglio 2024) Il panel Amazon MGM Studios dal Comic-Con di San Diego non poteva non parlare di The, e del futuro della fortunata. Bene, partiamo dalla notizia più scontata: Jensen Ackles (presente come ospite sul palco del Comic-Con) sarà un interprete regolare della quinta – ed ultima – stagione di The. La presenza del suoBoy (Soldatino in italiano) era stata anticipata nella sequenza post-credits della quarta stagione da poco terminata (qui la nostra recensione), ed ora sarà parte integrante degli episodi finali. A tal proposito, dal palco Eric Kripke ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare cheBoy sarà un personaggio fisso nella Stagione 5. Il bastardo è tornato.“ Detto questo, veniamo al piatto forte.