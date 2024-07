Parigi 2024 | Roccella wokismo’ divisivo contraddetto lo spirito olimpico’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug (Adnkronos) – “Guardando la cerimonia per l?apertura dei giochi olimpici, chi come me ama la cultura francese non ne ha trovato traccia, a parte forse Celine Dion che cantava Edith Piaf, e si è trovato di fronte invece uno spettacolo ?international style?, molto discutibile e ben poco inclusivo. Perché se, come pare abbia dichiarato il direttore artistico Thomas Jolly, si voleva che ?ciascuno si sentisse rappresentato?, il risultato è stato l?opposto: tanti, troppi si sono sentiti emarginati e soprattutto non rispettati nelle diverse sensibilità?. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Eugenia, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità.