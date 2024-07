Parigi 2024 | dramma Samoa morto allenatore boxe al Villaggio Olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024)per le Isole. Lionel Elika Fatupaito,della squadra di, ènella serata di venerdì all’interno del. L’uomo, dell’età di 60 anni, si trovava nella sua stanza d’albergo insieme a un atleta e ha accusato un malore, stramazzando al suolo. Inutili i tentativi dei soccorritori, è stata constatata la morte per cause naturali. L’IBA ha diramato una nota: “Noi dell’International Boxing Association (IBA) porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia agli amici e ai colleghi di Lionel Elika Fatupaito, l’della nazionale didelle, tragicamente scomparso durante. La dedizione e la passione di Lionel per lo sport hanno lasciato un segno indelebile nella comunità della. La sua eredità continuerà a ispirare le generazioni future.