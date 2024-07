Pagelle Italia Olimpiadi 27 luglio | Ganna avrebbe vinto senza pioggia? Scutto la delusione di giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)SABATO 27Danilo Dennis Sollazzo (tiro a segno), 4: doveva essere il punto di forza della coppia nella gara mista della carabina 10 metri, invece offre una gara decisamente sottotono e ottiene un punteggio modesto di 312.1, inferiore di 1.2 nei confronti della compagna di squadra. Ha pagato lo scotto dell’esordio, speriamo che questa scoppola serva per svegliarlo in vista della gara individuale, dove sulla carta sarà uno dei favoriti. Barbara Gambaro (tiro a segno), 6: fa il suo, disputando una gara solida. Con il miglior Sollazzo, la finale per il bronzo sarebbe stata alla portata. Andrea Carlino (judo), 6.5: supera il primo turno e mette paura alla testa di serie n.1 del tabellone. Ha dimostrato di aver meritato la qualificazione per i Giochi.concorso completo (equitazione), 7: azzurri oltre le attese.