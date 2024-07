Onde Mediterranee | giornata dedicata a Giulio Regeni domenica 28 luglio a Gradisca d’Isonzo

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 27 luglio 2024) Come di consueto– organizzato dall’Associazione Culturale Euritmica e giunto alla sua ventottesima edizione – conclude il suo palinsesto con l’intensa“Verità per” in collaborazione con il Comune di, il collettivoSiamo Noi, Articolo 21 e Governo dei Giovani di Fiumicello. A partire dalle 18, nel Castello disi susseguono una serie di eventi che “tingono di giallo” la città. Primo appuntamento: “Un filo di verità”, la presentazione del fotoalbo “Come me, come te” di Carolina Zanier (modera Francesca Colombi, consigliera comunale). Una poetica celebrazione dell’ambiente che ci circonda quotidianamente: tra fiori, tronchi, soffioni, foglie con le loro splendide venature e le nostre stesse impronte digitali, l’osservazione e la scoperta del mondo diventa un gioco di esplorazione e creatività.