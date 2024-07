Olimpiadi 2024 Lady Gaga si scatena circondata da pompon e piume rosa per l’omaggio al cabaret francese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo Celine Dion i riflettori parigini erano tutti puntati sulla diva della musica mondiale,. Già da qualche giorno i fan hanno preso d’assolto il suo hotel e l’artista non si è certo tirata indietro per qualche sorriso e selfie.daè stata la prima star mondiale a dare spettacolo durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi. Vestita con un elegante outfit nero, la cantante americana ha fatto rivivere meravigliosamente il look iconico di Zizi Jeanmaire, mentre esegue “My thing in Feathers” in un omaggio al mondo dele del music-hall, attraverso un titolo emblematico degli Anni 60. Poi si siede al pianoforte e suona qualche nota alla fine della sua performance, sempre tratra ile il nero.