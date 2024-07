’Nessuno potrà prenderci’ Chicca Gagliardo ci conduce fra immagini visioni e poesia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) La solitudine, la distanza, l’isolamento. Superati con un viaggio interiore verso la luce, il mondo degli altri che si incastra a perfezione con il proprio. Uscire dall’io per entrare nella dimensione del noi. E’ il viaggio diche dopo anni di silenzio torna a raccontare un percorso di liberazione, verso la conoscenza e verso il noi. ’Quando ci scopriremo poeti nessunoè il titolo del libro edito da Hacca che riporta dopo anni di silenzio la giornalista alla letteratura. Così attraverso il buio si incontrano pozzanghere che racchiudono musica e chiavi per leggere la vita, uccelli che cercano ali, musiche che germogliano colori, colori che parlano di suoni. Tutto scandito dal silenzio come faro che consente di ascoltare.