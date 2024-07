Milano borse di lusso e contanti in favore di appalti | rimangono ai domiciliari il generale Liporace e l’imprenditore De Vellis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Un vero terremoto nell’Arma quando a inizio luglio undei carabinieri, Oreste, è finito agli arrestinell’ambito di un’indagine per corruzione e turbativa d’asta nata ae con conseguenze nel Lazio; insieme a lui era finito al centro delle indagini ancheEnnio De. Oggi il tribunale del Riesame diha respinto il ricorso presentato dai difensori e ha confermato le misure degli arrestinei confronti diEnnio De, indagati nell’inchiesta per corruzione coordinata dal pm Paolo Storari e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf disui presuntitruccati in cambio di tangenti e regali.