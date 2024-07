LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | lotta tra Brown e Dygert per l’oro Longo Borghini per la top 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 Purtroppo l’azzurra ha perso un po’ troppo nel finale.è terza a 14.50? da Kopecky, la verbanese sarà comunque in top 10. 15.50 Kopecky riesce a mettersi davanti a Cadzow per 11.20?. La belga passa al comando della gara, fra poco arriverà. 15.49paga 51? daal secondo intermedio. L’australiana è involata verso la medaglia d’oro. 15.47 CADUTA! Scivolata brusca sui sampietrini per la statunitense, la quale riesce a rialzarsi. 15.46raggiunge Schweinberger e rifila oltre 50? a Henderson al secondo intermedio. 15.44 Anna Henderson passa al comando ai 22 km: la britannica vanta ben 11.51? su Labous. 15.43 Vollering è seconda ai 22 km con 13.41? di ritardo da Labous. 15.42 Labous passa con oltre 20? di vantaggio suai 22 km. 15.