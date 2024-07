LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Evenepoel verso l’oro Ganna rischia il 4 posto

Leggi tutta la notizia su oasport

17.51 Di sicuronon ha gradito la pioggia torrenziale, ma le condizioni erano le medesime per tutti 17.49al secondo intermedio aveva appena 1?3 di vantaggio su Tarling. Ma il britannico sta guadagnando nei confronti di Van Aert, quindi sta andando davvero forte. 17.48 Senza la foratura di Tarling,sarebbe già fuori dai giochi per il bronzo. Così invece ha ancora una piccola possibilità. 17.47hato di cadere colpendo il "piede" di una transenna. C'è puzza di legno 17.46viaggia. 12? di vantaggio su Van Aert al secondo rilevamento. 17.45troppo circospetto nell'affrontare le curve. Ha 4?69 di ritardo da Van Aert al secondo intermedio. La medaglia purtroppo non è scontata, Tarling è a 6?10. 17.44 Podio ipotecato per Van Aert, ma potrebbe anche vincere. E' andato in progressione. 17.