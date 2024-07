Il Festival di Luce! esplora le sfide dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Intelligenzae umana, tra potenzialità, rischi, timori e speranze: l’Ia fa ormai parte della nostra quotidianità, entra nei gangli sociali, ci pone davanti acostanti verso il progresso che è fondamentale affrontare insieme. Da questo spunto prende vita il nuovodi!, giunto alla sua quarta edizione, in programma il 19 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Uno sguardo al legame tra le intelligenze, umana eappunto, "per plasmare un futuro inclusivo e coeso – spiega Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e! –. Attraverso la convergenza tra la creatività e l’innovazione tecnologica, vogliamore come queste possano unirsi per affrontare lepiù urgenti della nostra società.