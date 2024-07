Il beauty di LVMH Perfume & Cosmetics continua a crescere | superati i 43 miliardi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024)la crescita per, la brancadi uno dei due gruppi più forti in ambito di moda e luxury. Infatti, il segmento ha registrato una crescita di 4,3nell’ultimo semestre. La chiusura del fatturato del primo semestre della divisione Profumi e Cosmetici ha registrato una crescita organica dei ricavi del 6% a 4,136di euro. Questo è dovuto principalmente dalle prestazioni dei marchi di punta. Insieme a questo, anche un forte slancio innovativo e una politica di distribuzione selettiva. Invece, l’utile derivante dalle operazioni ricorrenti è rimasto stabile a 445 milioni di euro. I brand che hanno portato la crescita diTra i brand di punta abbiamo sicuramente Christian Dior, che ha mantenuto una solida performance in tutte le categorie di prodotto.