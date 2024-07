Geolier paga un’ambulanza in presidio fisso 24 ore su 24 per gli sfollati della Vela Celeste di Scampia | Utile a soccorrere le persone colte da malore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)è sempre rimasto legato a, il quartiere dell’area Nord di Napoli, dove ha vissuto a lungo. Il 22 luglio scorso dopo la tragediain cui hanno perso la vita tre, il rapper è rimasto in silenzio, ma si è adoperato subito per dare una mano alla “sua” gente. Infatti è emerso solo ora, qualche giorno dopo il dramma, che l’artista hato di tasca suaprivata affinché stia in, 24 ore su 24, all’esternoFacoltà di Scienze Infermieristiche, dove alloggiano glidelle Vele.