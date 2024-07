Furti e Abusi di Carte Rubate | Tre Arresti per Razzia nelle Auto in Sosta

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Pescara - I carabinieri di Città Sant’Angelo hanno eseguito trein relazione a una serie diaggravati edidi pagamento. I provvedimenti sono scattati a seguito di un’ordinanza di misura cautelare, che ha portato un individuo in carcere e imposto glidomiciliari agli altri due coinvolti. L’Indagine e i Reati Dal mese di aprile, le forze dell'ordine hanno condotto un'indagine mirata per identificare i responsabili di numerosiavvenuti tra Città Sant’Angelo, Elice, Picciano e Montesilvano. I ladri, approfittando della presenza di veicoli parcheggiati in aree rurali e lasciati incustoditi da anziani impegnati nella coltivazione dei loro terreni, hanno rubato portafogli e strumenti elettronici di pagamento.