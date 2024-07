Confindustria Alto Adriatico prima tra associazioni più virtuose

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)è risultata essere la più performante, dall'analisi dei flussi del Centro studi nazionale, tra le 18 piùterritoriali del Sistema, di cui fanno parteBergamo, Brescia, Veneto Est, Unione Industriali Torino e Unindustria Reggio Emilia. Lo rende noto la Caa in un comunicato. Lo studio, che prende in esame il periodo 2019-2023, evidenzia indicatori positivi in tutti gli ambiti "certificati" come il numero delle imprese, a +10,5%. Un "delta positivo - dicono in Caa - che si smarca dalla media delle altre territoriali (3,5%) e dimostra la capacità associativa di attrarre nuove realtà imprenditoriali". Aumenta anche il numero dei dipendenti delle imprese associate (+37,2%); in questo caso, la performance di Caa è superiore alla media delle altre(10%).