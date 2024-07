Cibo in spiaggia? Nessuno stabilimento balneare lo può vietare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Negli ultimi anni portare il proprionegli stabilimenti balneari non è più consentito quasi ovunque, ma i gestori possono farlo davvero? In un’epoca in cui le libertà individuali sono sempre più al centro del dibattito pubblico, emerge una questione che ormai da parecchio tempo è sulla bocca di tutti. La questione tocca infatti da vicino il mondo del turismoe dei diritti dei consumatori. Recentemente, l’associazione Udicon ha rilanciato un tema di grande attualità e interesse: la possibilità di portareda casa negli stabilimenti balneari. Il cubo negli stabilimenti può essere vietato?-Ansa-Notizie.comNonostante la legge sia chiara a riguardo, alcuni gestori di stabilimenti balneari sembrano ignorarla, imponendo divieti illegittimi ai bagnanti che desiderano consumareportato da casa.