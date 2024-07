Basket serie b Carlo Fumagalli alla terza stagione con la Rimadesio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Conferma pesante quella di, che per il terzo anno di fila sarà il “regista“ della. E, si augurano a Desio, sarà delle tre la primaintera, al 100% dopo il brutto infortunio sul finire della prima che lo ha costretto a un lungo stop prima di rientrare a gennaio 2024 e giocare tutto il girone di ritorno. Nellaappena conclusa il playmaker milanese di scuola Olimpia ha viaggiato a 8 punti di media risultando decisivo, tra le altre, in gara-2 di playout contro Salerno. La sua scarica di tre triple consecutive ha spaccato in due una partita in quel momento equilibrata regalando il 2-0sua squadra che poi in Campania, in gara-3, avrebbe chiuso il discorso salvezza. Allenerà anche le giovanili.