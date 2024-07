Arnautovic può dare un tesoretto? Cambiano le gerarchie all’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)resta un punto di domanda per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Nonostante più volte sia lui sia la società abbiano confermato la volontà di proseguire assieme una sua conferma non è scontata. Il Corriere dello Sport spiega cosa sia cambiato. DISCORSO PUNTA – Da ieri Markofa di nuovo parte a tutti gli effetti dell’Inter, anche se con un contrattempo dovuto alla febbre. Che possa esserci anche dopo il 30 agosto, data in cui si concluderà il calciomercato, è tutto da vedere. Questo nonostante più volte sia la società, in particolare il direttore sportivo Piero Ausilio, sia lo stesso diretto interessato abbiano smentito la possibilità di una cessione. Che però, a oggi, non è del tutto da scartare già in questa sessione di mercato.