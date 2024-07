Allarmante sconfitta dell’Heerenveen contro un debole Rayo Vallecano

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 luglio 2024) Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Aún no ha ganado elen esta pretemporada, que fue aún más allá en sus preocupaciones de este verano con una goleada desconcertante y sin excusas contra el Heerenveen, que sobrepasó a su permisiva defensa y batió hasta cinco veces su portería para disparar definitivamente las alarmas del conjunto madrileño, a tres semanas ya del inicio de LaLiga EA Sports (5-0). HEE 5 0 RAY Alineaciones Van der Hart; Braube, Kersten (Oostra, m. 46), Bochniewicz, Kohlert; Condé; Al-Saed, Brouwers (Rallis, m. 70), Olsson, Sharaoui; Karlsbakk. Cárdenas (Morro, morto nel 46); Balliu, Munin (Aridane, m. 46), Lejeune (Martín, m. 60), Espino (Pep Chavarría, m. 46); Óscar Valentín (Pathe Ciss, m. 46), Unai López (Gumbau, m. 46); De Frutos (Trejo, m.