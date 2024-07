Wta Praga 2024 | Linette surclassa Frech nel derby polacco e si aggiudica il titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Magdasiil torneo Wta 250 di. La numero 4 del seeding ha annientato in finale la connazionale Magdalena, trionfando nelcon il netto punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e 20 minuti di gioco. Per, che domenica esordirà alle Olimpiadi di Parigicontro la giovane russa Mirra Andreeva, si tratta del terzoin carriera, a fronte di altre 5 finali perse. Il successo le mancava addirittura dal febbraio 2020, e le permetterà di tornare dalla prossima settimana a ridosso delle prime 40 al mondo, al numero 41 del ranking Wta. Wtanele siilSportFace.