Traffico Roma del 26-07-2024 ore 09 | 00

(Di venerdì 26 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità questo fine settimana si prevede un significativo incremento della circolazione Sui raccordi autostradali della capitale infatti Sarà un weekend di bollino rosso per le giornate di venerdì e sabato divieti mezzo pesante o venerdì 26 dalle 16 alle 22 domani sabato 27 luglio il divieto scatta dalle 8 alle 16 mentre domenica 28 dalle 7 alle 22 lungo l’intera rete viaria nazionale e con i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense l’uscita di San Lorenzo Verano in direzione dello Stadio Olimpico di apertura prevista per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni alla circolazione nella zona di San Giovanni in tutte le vie limitrofe altrettanto a Porta Maggiore in viale dello Scalo di San Lorenzo stanotte dalle 21 alle 5:30 chiusura notturna del Ponte Matteotti Per rifacimento del ...