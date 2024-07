Tennis Sara Errani in gara a Parigi anche nel singolare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) –sarà ai nastri di partenzanel tabellone difemminile ai Giochi Olimpici di2024. Lata romagnola, già impegnata in doppio con Jasmine Paolini e in doppio misto con Andrea Vavassori, ha potuto beneficiare del forfait dell’australiana Daria Saville ed è stata ripescata in qualità di alternate. Sulla terra rossa del Roland Garros affronterà al primo turno la cinese Qinwen Zheng, numero sei del tabellone, per poi vedersela eventualmente nel secondo round contro una tra l’ucraina Anhelina Kalinina oppure l’olandese Arantxa Rus. L'articoloinnelproviene da Ildenaro.it.