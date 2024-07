Scampia Borrelli incontra i familiari delle vittime

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono dodici le persone rimaste ferite nel crollo del solaio della Vela Celeste di. Tra queste ci sono sette bambini, ricoverati al Santobono, di cui due in gravi condizioni. Il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emiliohato, all’esterno del Cardarelli, i( si tratta di 5 nucleiimparentati tra loro) e dei feriti per portare la propria solidarietà. “In questi giorni si è parlato tanto dima poco di questa famiglia, la vera vittima di questa tragedia. È giusto ora entrare nello specifico e dare un volto a queste persone, un unico nucleo familiare allargato, che hanno perduto dei cari, tra cui quel ragazzo che era uno dei pochi che aveva un lavoro continuativo e che poteva mantenere tutta la famiglia, e che hanno dei bambini in ospedale.