San Siro e la telenovela infinita | i nidi degli uccelli un nuovo problema!

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sorge un’altratica legata a San, proprio nelle settimane in cui Inter e Milan attendono un verdetto sul futuro dello stadio. Si tratta deimigratori, come esposto in Consiglio Municipale. SAGA– Ormai da mesi il futuro di Sanè oggetto di dibattito per le società Inter, Milan e il comune di Milano. Il Sindaco Giuseppe Sala spinge per la ristrutturazione dell’impianto, mentre i due club vorrebbero procedere con la costruzione di nuovi stadi di proprietà. Mentre si attendono novità sulla decisione definitiva, anche legata al progetto di riqualificazione presentato da WeBuild, continuano a sorgere problemi legati proprio a San. Spunta nelle ultime ore, infatti, un altroche riguarda imigratori, in particolare dei rondoni maggiori.