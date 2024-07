Ritiro Sinner Federica Pellegrini | I tennisti non ragionano come gli atleti olimpionici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024) Parigi, 26 luglio 2024 – "? A parte il suo problema di salute che spero risolva presto, diciamo che c'è un approccio diverso da sport a sport. Ha gli Slam che èfosse un'Olimpiade per lui mentre noidi sport olimpici abbiamo i Giochi che valgono più di qualsiasi altra cosa, quindi è logico che lui deve prendere delle decisioni diverse da un atleta che haobbiettivo solo l'Olimpiade ogni quattro anni". Questo il pensiero dell'ex campionessa azzurra del nuoto, attuale membro Cio a margine dell'inaugurazione di Casa Italia a Parigi sul forfait di Jannikai Giochi.