Parigi attaccata a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per ora si tratta di “disagi”, ma coinvolgono circa ottocentomila persone: gli episodi di sabotaggio del TGV e gli incendi in diversi punti della capitale francese aoredideiOlimpici, hanno raggiunto il primo obiettivo, quello di creare il caos. La società ferroviaria francese Sncf ha dichiarato di aver appena subito un «attacco massiccio» che ha paralizzato la sua rete con vari «atti dolosi concomitanti» che hanno neutralizzato tre linee su quattro dell’alta velocità, Atlantico, Nord ed Est:. Si tratta di incendi appiccati per danneggiare gli impianti delle linee ferroviarie, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. Di conseguenza, il traffico dei treni ad alta velocità su queste tre linee è molto «disturbato».