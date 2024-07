Parigi 2024 | rubata la valigetta di Zico con dentro 500 mila euro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Brutta serata, quella di ieri, per l’ex stella del calcio brasiliano e dell’Udinese, Arthur Antunes Coimbra, per tutti semplicemente. Invitato adalla delegazione verdeoro ai Giochi Olimpici, l’ex calciatore ha subito un pesante furto. Dopo esser salito su un taxi e aver posato nel bagagliaio una, l’autista è stato distratto da un malvivente e avrebbe visto aprirsi il bagagliaio da un altro complice, il quale ha sottratto la. Al suo interno, da una prima ricostruzione, vi erano un orologio Rolex, diversi diamanti e banconote (2.000e 2.000 dollari). Un totale di 500.000di valore, secondo Le Parisien. È stata aperta un’indagine per cercare di rintracciare i ladri.ladicon500SportFace.