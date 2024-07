Parigi 2024 | l’app di incontri gay Grindr bloccata al Villaggio Olimpico Ecco perché

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024)pergayha disattivato le funzionalità basate sulla posizione del dispositivo all’interno dele di altri impianti sportivi ai Giochi di“per garantire maggiore privacy agli atleti”. “Se un atleta non ha fatto coming out o proviene da un Paese in cui appartenere alla comunità Lgbtqi+ è pericoloso o illegale, usarepuò esporlo al rischio di essere scoperto da individui curiosi che potrebbero provare a identificarlo e a esporlo tramite”, hanno fatto sapere i gestori dellicazione. “, già alle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, avevamo disattivato le funzionalità basate sulla posizione del dispositivo all’interno dele di altri impianti sportivi.