Palermo siccità | ‘Cabina di regia’ approva la riduzione della pressione dell’acqua

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un’ulteriore minimaper consentire un maggiore risparmiorisorsa idrica a. Un piano che, comunque, si adatterà alla capacità di distribuzionerete in città, con l’ipotesi eventuale di avviare, a partire da lunedì 5 agosto, una seconda fase sperimentale con laoraria in alcuni quartieri. Zona centralecittà sarà preservata Sarà sempre preservata la zona centralecittà, nella quale sono presenti ospedali, caserme, uffici pubblici civili e militari, case di cura e strutture ricettive. È questa la soluzioneta, su proposta dell’Amap, dalla Cabina di regia regionale sull’emergenza idrica nella riunione che si è conclusa ieri (25 luglio) in tarda serata. Nel frattempo proseguiranno gli interventi in corso per il reperimento di nuovi pozzi e l’eliminazione delle perdite.