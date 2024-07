Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cerimonia di Apertura,Rai, Sky, EurosportDal 26 luglio all’11 agosto, si terrà la 33esima edizione delle, a 100 anni esatti dall’ultima volta in cui la capitale francese ospitò l’evento sportivo per eccellenza. In queste due settimane di gare, saranno messe in palio 329 medaglie d’oro in 39 discipline diverse.Sarà possibile seguire i giochi olimpici in diretta televisiva sulla Rai, su Eurosport, su Sky, su discovery+ e non solo.: DOVE VEDERLE IN TVDOVE VEDERE LESU RAI?La Rai offrirà 360 ore di diretta in chiaro per quanto riguarda i giochi olimpici di(15 ore al giorno di diretta per quanto riguarda Rai 2). Il secondo canale di riferimento sarà Rai Sport. Lesaranno visibili anche in streaming su RaiPlay.