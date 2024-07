Olimpiadi di Parigi 2024 la squadra italiana sfila sulla Senna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio– In unavestita a festa, in occasione della cerimonia di apertura delle, la delegazionehato. LaAzzura, composta da 141 atleti e circa 70 ufficiali in rappresentanza di 20 diverse discipline sportive, hato a bordo della nave numero 37, affiancati dalle delegazioni di Giamaica, Israele e Islanda. Guidati dai portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, gli atleti italiani hanno sventolato con orgoglio l’enorme tricolore sotto la pioggia battente. Fischi allaisraeliana A fare da cornice all’emozionanteta, migliaia di tifosi italiani che hanno accolto la nostracon calorosi applausi, coprendo anche alcuni fischi rivolti alla delegazione israeliana da parte del pubblico. Tra gli spettatori, presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.