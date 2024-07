Napoli le altre parole di Di Lorenzo da Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Di seguito ledichiarazioni del capitano del, Giovanni Di, daDi. “Conte ha una personalità molto forte e con lui cambierà la gestione non della società ma del campo e di qualche situazione extra campo. Poi abbiamo un nuovo ds e tutto sta andando per il verso giusto. Il mister ha raccolto grandissimi risultati e noi dovremmo seguirlo e sono sicuro che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni”. L’amore per ile ‘quella cosa’ dettata dal nervosismo “Non ho mai avuto dubbi sull’amore che ho per ile per i tifosi. E’ stata una cosa dettata dal nervosismo, dall’andamento di una stagione che non riuscivamo a cambiare. Poi ho parlato con la società, sono andato in nazionale, mi sono preso un po’ di tempo e poi ho capito che la voglia di rivalsa era maggiore di quella di andare via.