Musetti-Cerundolo Finale ATP Umag 2024 | programma orario tv streaming

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lorenzosi è qualificato per ladell’ATP 250 dio. Per il toscano si tratta della quartain carriera: cercherà di conquistare il terzo titolo dopo quelli conquistati ad Amburgo contro Carlos Alcaraz e a Napoli contro Matteo Berrettini. Sulla sua strada c’è però Franciscoche si è finalmente ritrovato questa settimana: l’argentino non sta vivendo una buona stagione, è sceso al numero 37 del mondo e non arrivava in unaATP dopo oltre un anno, quando a giugno 2023 conquistò il titolo sull’erba di Eastbourne. Questa settimana ha messo in fila il giovane croato Dodig, il nostro Sonego e Rublev, numero 1 del tabellone, giocando finalmente un tennis convincente.