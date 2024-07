Maestre e aguzzine

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono sgomenta per quelled’asilo di Milano che vessavano bambini di età tra i 6 mesi e i 3 anni. Ma com’è possibile che delle donne facciano cose del genere?Livia Perrivia email Gentile lettrice, è possibile perché le donne sono uguali agli uomini: non sono migliori, non sono angeli, guerrieri, creature superiori e via farneticando come si legge spesso sui social. Anzi le dirò, a mio rischio e pericolo, che spesso sono peggiori degli uomini, e sa perché? Perché si sentono finalmente libere e vogliono imitare il maschio in tutti i campi, violenza inclusa. A Vanzago, città metropolitana di Milano, i carabinieri hanno arrestato la titolare di un asilo nido e due collaboratrici per maltrattamenti a 35 bambini.