Lotta ai narcos arrestati due supercapi del cartello di Sinaloa | il boss El Mayo e il figlio del Chapo

(Di venerdì 26 luglio 2024) I media statunitensi hanno annunciato che le autorità americane hanno arrestato due pezzi da 90 del narcotraffico messicano: Ismael Zambada Garcia, uno dei fondatori del potentissimodi, e Joaquin Guzman Lopez, ildi El, attualmente in custodia negli Usa. Garcia, detto El, insieme a Guzman era alla guida di una delle organizzazioni per il traffico di droga più potenti e violente al mondo, come ha riferito Merrick Garland, ministro della Giustizia americano. La storia di Ele di Guzman Ildinegli ultimi tempi aveva invaso le strade degli Usa, e non solo, col pericoloso fentanyl, una droga sintetica a basso costo e quindi facilmente reperibile. Garland ha promesso che non si fermerà fino a quando ogni membro deldinon finirà dietro le sbarre.