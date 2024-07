L’Italia sfila sulla Senna Tamberi Una figata Errigo Stupendo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – I due portabandiera, Ariannae Gianmarco, saldamente a quattro mani sorreggono e fanno sventolare in alto il vessillo tricolore. Attorno a loro, fanno festa sopra lae sotto una pioggia incessante i circa 200 componenti, tra atleti (141) e addetti ai lavori, delTeam. Cerimonia bagnata, adesso si spera in un’Olimpiade fortunata per gli azzurri salpati alle 19,35 da Pont d’Austerlitz sul battello numero 37 diretto al Trocadero dopo una navigazione di circa 6 km sul fiume che passa in mezzo alle strade più iconiche di Parigi: da Notre-Dame al Louvre, oltre ad alcune sedi dei Giochi, tra cui l’Espanade des Invalides ed il Grand Palais. A condividere il piano di sopra della barca conc’è la Giamaica mentre a prua spazio a Islanda e Israele.