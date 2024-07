Le piscine delle Olimpiadi di Parigi firmate da Myrta Pools | il brand di Castiglione delle Stiviere vanta una collezione da record

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Mantova, 25 luglio 2024 – Oggi iniziano ledel centenario: un secolo esatto dagli ultimi giochi che si sono tenuti a. E per l’occasione in prima fila ci sarà illombardo, leader internazionale nella costruzione di impianti sportivi. La storia dell’azienda di, nell’Alto Mantovano, è iniziata nel 1961 con Giorgio Colletto, il fondatore, e racchiude unadi. L’ultimo è quello di2024: per questo appuntamento saranno 24 gli impianti col marchio mantovano Myrtha(contro i 18 realizzati a Rio) consegnati chiavi in mano al Comitato Olimpico francese. Ventuno sono fissi e tre temporanei. Tutti hanno in comune il meglio della tecnologia ecosostenibile del settore e il materiale usato, l’acciaio inox.