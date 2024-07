Ladri in azione prese di mira le case degli italiani in vacanza | ecco come agiscono

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il periodo estivo, caratterizzato dalla calura e dalla fuga dalle città, è anche quello in cui i furti nelleitaliane aumentano significativamente. Mentre le persone si allontanano per le loro vacanze, itrovano un’opportunità perfetta per entrare nellevuote e rubare ciò che desiderano.alcuni recenti casi di cronaca che illustrano la gravità del problema. In queste ore sta diventando celebre il video dei cittadini romani a piazza Bologna. >> “Non doveva succedere”. Alessandro, morto a 26 anni per un incidente dopo una serata con amici Nel filmato si vedono duescassinare una finestra e per poi introdursi in un appartamento al piano terra per svaligiarlo. A girare le immagini l’inquilina di un appartamento del palazzo di fronte, che ha poi inviato il video a Welto Favelas.