Joker | Folie à Deux | Joaquin Phoenix rivela perché ha accettato di tornare per il sequel

(Di venerdì 26 luglio 2024)hadiper ilDopo il recente full trailer, Empire ha condiviso due nuove immagini didi Todd Phillips, che ci mostranonei panni di Arthur Fleck insieme a Lady Gaga, che interpreterà la versione di Harley Quinn di questo film anche nota come “Lee”. Nel corso dell’intervista lasciata ad Empire,ha inoltre spiegatoha deciso di interpretareper una seconda volta. L’attore non è mai sembrato particolarmente interessato a questa possibilità nelle interviste rilasciate all’epoca dell’uscita del film, quindi cosa lo ha convinto a? Sembra che la sceneggiatura abbia preso una piega inaspettata e che le idee presentate fossero “pericolose”. “È l’unico modo in cui posso fare qualsiasi film”, spiega l’attore.