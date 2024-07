Deadpool & Wolverine | recensione del nuovo film Marvel

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 26 luglio 2024)è ildeiStudios che mette insieme due leggende degli X-Men. Questa è la nostra. Diretto da Shawn Levy, il terzo atto della saga legata al celebre Mercenario Chiaccherone mette insieme un cast d’eccezione – camei a parte – formato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen e Morena Baccarin. Ilsegna l’unico approdo in sala del 2024 per ilCinematic Universe. Ambientato qualche anno dopo i fatti narrati nel secondo capitolo,mostra Wade Wilson alle prese con una crisi esistenziale che lo costringe a mettere via forzatamente la “vita da supereroe”.