Como convincente vittoria contro il Cagliari

(Adnkronos) – Ilvince e convince nell'amichevole di "lusso"il, giocata a Chatillon davanti a circa 800 sostenitori. Ci si aspetta tanto dalla squadra di Fabregas, nonostante sia una neopromossa il mercato sin qui fatto è di livello, a partire dall'acquisto di giocatori d'esperienza come Dossena e Belotti. Lariani avanti di due gol dopo 20 minuti, con le reti di Cutrone e Belotti. In pieno recupero accorcia le distanze Deiola, nella ripresa Gabrielloni firma il tris del. Al netto di diverse disattenzioni difensive del, ilè sembrato ben messo in campo e con tanta voglia di fare bene. Ilcontinuerà il suo programma di amichevoli con l'Al-Hilal, il 29 luglio e il Wolfsburg, il 3 agosto con il Wolfsburg, in Austria. Prossimo impegno per ilmartedì prossimoil Catanzaro.